13 апреля, 22:58Происшествия
Прокуратура возьмет на контроль расследование ЧП с лифтом в Черемушках
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Черемушкинская межрайонная прокуратура возьмет на контроль расследование деталей падения лифта в торговом центре на улице Каховка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, лифт упал с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, которая находилась в кабине. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Как уточнило Агентство "Москва" со ссылкой на источник, инцидент произошел в ТЦ Prime Plaza, а пострадавшей была сотрудница этого центра.
Ранее в производственном здании на Заводской улице в Зеленограде упал грузовой лифт с людьми. В результате произошедшего пострадали двое мужчин, они были доставлены в больницу.
До этого лифт с девушкой упал в шахту на востоке Москвы. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. По данным СМИ, инцидент произошел в здании на Электрозаводской улице. При этом лифт упал в шахту с высоты пяти метров.
Лифт с людьми сорвался в одном из ЖК в районе Богородское