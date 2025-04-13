Прокуратура возьмет на контроль расследование ЧП с лифтом в Черемушках

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Черемушкинская межрайонная прокуратура возьмет на контроль расследование деталей падения лифта в торговом центре на улице Каховка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, лифт упал с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, которая находилась в кабине. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Как уточнило Агентство "Москва" со ссылкой на источник, инцидент произошел в ТЦ Prime Plaza, а пострадавшей была сотрудница этого центра.

Ранее в производственном здании на Заводской улице в Зеленограде упал грузовой лифт с людьми. В результате произошедшего пострадали двое мужчин, они были доставлены в больницу.

До этого лифт с девушкой упал в шахту на востоке Москвы. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. По данным СМИ, инцидент произошел в здании на Электрозаводской улице. При этом лифт упал в шахту с высоты пяти метров.