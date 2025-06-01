МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

В столице сохраняется неблагоприятная погода – в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Соответствующее предупреждение выпустило МЧС. В некоторых районах Москвы уже идут ливни, местами отмечается град.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха 1 июня поднимется до 22 градусов. На следующей неделе погодные условия существенно не изменятся: ожидаются кратковременные осадки, но ни резкого похолодания, ни жары не предвидится.

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