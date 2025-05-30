Ночь на 30 мая в Москве стала второй самой теплой за последние 80 лет

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Ночь на пятницу, 30 мая, стала второй самой теплой за последние 80 лет в Москве, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Синоптик рассказала, что ночь выдалась очень теплой, а в центре Москвы "даже душной".

"На ВДНХ минимальная температура составила 17,5 градуса, на Балчуге было 20,3 градуса. Лишь в районе Бутово москвичи смогли отдохнуть от дневной жары, к утру воздух остыл до 12 градусов", – написала Позднякова.

На западе Московской области минимальная температура воздуха ночью 30 мая составила 14 градусов, заключила специалист.

Дождевая облачность, переходящая в грозы и осадки, ожидается в Москве во второй половине дня субботы, 31 мая. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Температура при этом поднимется до 25–27 градусов, а показатели атмосферного давления будут держаться на отметке 745 миллиметров, отметил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

