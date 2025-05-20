Картину рэпера Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей

Фото: tehnik.art

В Санкт-Петербурге на выставке RAF продали единственную картину, которую написал рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев – Прим. ред.). Об этом сообщили участники мероприятия в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ).

Покупателем картины под названием "Легенда" стал Дмитрий Князев. Он приобрел работу за 126 500 долларов (около 10 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Техник создал картину совместно с художником Игорем Исполиным. Она должна была стать частью серии работ, но осталась единственной. Полотно хранилось в коллекции Исполина и выставлялось в качестве моноэкспозиции.

Ранее сообщалось, что на экранах появится документальный фильм о скрытой стороне жизни рэпера Паши Техника. Кинокартина выйдет под названием "Паша Техник. За кем стоит андеграунд?". Его снимет режиссер Владислав Кузнецов, а сценарий для картины напишет музыкальный критик Даня Порнорэп (настоящее имя – Даниил Башта).

Техник умер 4 апреля в одной из больниц Пхукета. Причиной его смерти стала легочная инфекция. Церемония прощания состоялась 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове.