В Москве открыли наследственное дело после смерти Паши Техника

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Наследственное дело открыли на юго-востоке Москвы после смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам нотариуса Перми Марии Брониной, по закону сын и родители музыканта являются наследниками первой очереди. При этом бывшая супруга исполнителя не является наследницей.

"Она может получить наследство только в том случае, если ее включили в завещание", – передает СМИ слова Брониной.

Кроме того, нотариус отметила, что наследниками также могут быть действующая супруга и другие дети наследователя. Также отмечается, что несовершеннолетний или нетрудоспособный ребенок получит свою долю наследства, даже если наследователь завещал свое имущество кому-то другому, заключила Бронина.

Рэпер скончался в одной из клиник Пхукета 4 апреля. До этого он несколько дней провел в реанимации под аппаратами ИВЛ и ЭКМО.

У Техника выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок. По версии медиков Таиланда, причиной смерти стала легочная инфекция.