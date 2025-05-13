Режиссер Владислав Кузнецов снимет документальный фильм о Паше Технике

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

На экранах появится документальный фильм о скрытой стороне жизни рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев), сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Фильм выйдет под названием "Паша Техник. За кем стоит андеграунд?". Его снимет режиссер Владислав Кузнецов. Сценарий для картины напишет музыкальный критик Даня Порнорэп (настоящее имя – Даниил Башта).

Авторы кинокартины проанализируют личность Техника в двух аспектах: как музыкального деятеля и как человека.

В публичном пространстве мнения о его образе разнятся. Некоторые воспринимают его как маргинала и интернет-мем, кто-то считает его представителем метаироничного искусства и авангардной музыки. Его сценический образ – эпатажный и харизматичный музыкант.

Предполагается, что фильм будет разделен на три части и охватит период жизни артиста с начала 2000 по 2025 год. Сюжет картины покажет путь Техника: от начала рэп-карьеры до создания узнаваемого образа с маской обезьяны. Также в картине отразятся его сценические провокации, тюремное заключение, влияние на русскоязычную музыку и борьба с наркозависимостью. Отдельное внимание будет уделено обстоятельствам гибели музыканта в Таиланде, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, в фильм войдут редкие архивные материалы, эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки об артисте.

Техник скончался 4 апреля в одной из больниц Пхукета. Причиной смерти стала легочная инфекция.

Церемония прощания состоялась 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортове. На ней присутствовали родители Техника, бывшая супруга артиста Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) и многие другие известные личности. Кроме того, проститься с музыкантом пришли сотни людей.

После Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище.