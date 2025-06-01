01 июня, 14:30Общество
Сильный ливень с градом накрыл Чертаново
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Мощный ливень с градом обрушился на район Чертаново. Осадки сопровождались такими ударами по крышам автомобилей, что у некоторых машин сработала сигнализация.
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