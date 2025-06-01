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Новости

01 июня, 14:30

Общество

Сильный ливень с градом накрыл Чертаново

Сильный ливень с градом накрыл Чертаново

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Мощный ливень с градом обрушился на район Чертаново. Осадки сопровождались такими ударами по крышам автомобилей, что у некоторых машин сработала сигнализация.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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