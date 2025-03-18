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18 марта, 12:15

Происшествия

Бастрыкин взял под контроль расследование прорыва трубы в Северном Медведкове

Бастрыкин взял под контроль расследование прорыва трубы в Северном Медведкове

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Московская прокуратура начала разбирательство после утечки горячей воды

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки, начатой после прорыва трубы с горячей водой на Полярной улице в районе Северное Медведково. Инцидент произошел накануне, когда горячая вода хлынула на проезжую часть и парковку.

По данным столичного департамента здравоохранения, в результате ЧП пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы в специализированные отделения крупнейших больниц Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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