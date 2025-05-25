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25 мая, 21:30

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Экстрим-парк под открытым небом откроют в "Лужниках"

Экстрим-парк под открытым небом откроют в "Лужниках"

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Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом появится в "Лужниках". Это будет уникальная площадка для райдеров всех уровней и возрастов. На территории Южного спортивного центра разместят площадки для паркура и воркаута, детскую тренировочную зону, парки с поролоновой ямой и резиновым фанбоксом и другие зоны

В парке "Ходынское поле" прошел фестиваль "Лапки". Для гостей приготовили лекции, посвященные воспитанию и здоровью животных. Там же работала выставка, где можно было встретить питомцев из приюта.

Проекту "Музыка в метро" исполнилось девять лет. За это время состоялось 450 тысяч живых выступлений. Ко дню рождения проекта новые площадки открыли на станциях метро "Окская", "Ховрино" и "Новомосковская".

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