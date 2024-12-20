Вице-спикер ГД Бабаков: в РФ поддержат образовательные программы для стран Африки

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В России могут создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ для стран Африки. С соответствующим предложением в кабмин обратились депутаты Госдумы, рассказал вице-спикер ГД Александр Бабаков.

"<…> создать механизмы финансирования и поддержки образовательных программ, направленных на подготовку кадров для африканских стран, включая стипендии и гранты для студентов из Африки, а также повысить информирование потенциальных абитуриентов о предложениях университетов РФ (в том числе отраслевых) в странах Африки с привлечением информационных ресурсов загранаппарата и представительств Россотрудничества", – приводит слова Бабакова РИА Новости.

Так, предлагается включить представителей образовательных учреждений в комиссии по рассмотрению заявок на поступление абитуриентов из африканских стран, выделить места в рамках межправительственных квот для ведущих общественных, научных и коммерческих организаций и наладить взаимодействие с российскими компаниями, работающими в Африке.

Кроме того, кабмину предложили разработать инициативы по расширению сотрудничества с международными образовательными и научными институтами.

Как добавил Бабаков, в 2025 году планируется провести гуманитарный форума "Россия – Африка".

Между тем Россия планирует создать независимую финансовую систему, которая позволит довести долю расчетов со странами Африки в дружественных валютах до 90% к 2030 году. Об этом ранее сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. По словам дипломата, РФ готова развивать сотрудничество по широкому спектру задач, которые необходимы для решения на Африканском континенте.