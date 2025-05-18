Российские пловцы выиграли три золотые медали на турнире "Маре Нострум"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские пловцы выиграли три золотые медали на первом этапе турнира "Маре Нострум" в Монако. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Климент Колесников установил новый рекорд соревнований, преодолев дистанцию 50 метров на спине за 24,44 секунды. Это достижение позволило ему впервые за четыре года одержать победу на международном турнире.

Также Арина Суркова стала первой на дистанции 50 метров, проплыв ее за 25,73 секунды в стиле баттерфляй. Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 200 метров брассом. Кроме того, Колесников получил серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине.

При этом бронзу на 100 метрах брассом завоевала Юлия Ефимова. Однако она не смогла пройти в финал на дистанции 50 метров и отказалась от участия в заплыве на 200 метров.

Между тем Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие чемпионов России по фигурному катанию Аделии Петросян и Владислава Дикиджи в квалификации на Олимпиаду 2026 года.

Вместе с ними право на участие в квалификационном турнире получили фигуристы Алина Горбачева и Петр Гуменник. При этом союз отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.