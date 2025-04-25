Журналистов телеканала Москва 24 наградили в Мосгордуме

В Мосгордуме прошла церемония награждения лучших журналистов парламентского пула. Премии вручили корреспондентам, операторам, звукорежиссерам и другим специалистам, освещающим работу столичного парламента.

Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Особую благодарность выразили за освещение патриотических проектов и вклад в информирование москвичей о работе депутатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.