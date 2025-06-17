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17 июня, 06:40

Культура

"Моя Москва": Мария Голубкина. Часть 1

"Моя Москва": Мария Голубкина. Часть 1

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Мама Марии Голубкиной – народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, отец – легендарный Андрей Миронов. Может показаться, что еще при рождении актриса вытянула счастливый билет в профессию. Однако она так не считает и любит повторять слова своего деда: "По наследству можно передать, например, рояль. А талант? Сомневаюсь!".

В этом выпуске на прогулке по Тверскому и Мещанскому районам Москвы, актриса признается, для чего в детстве ловила бродячих собак, вспомнит, кто в театре напугал ее до беспамятства, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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