15 июня, 18:30Город
Фестиваль "Времена и эпохи" завершится 15 июня
15 июня в Москве завершается фестиваль "Времена и эпохи". В ходе мероприятия гости смогли стать свидетелями реконструкции ключевых событий истории.
Например, в ландшафтном парке "Митино" показывали события начала XIX века. Основным предметом конного снаряжения в те годы являлось кавалерийское седло венгерского типа.
Его восстановили мастера по аутентичной технологии с применением материалов, которые полностью соответствовали материалам применяемым в период войны 1812 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.