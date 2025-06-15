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15 июня, 18:30

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Фестиваль "Времена и эпохи" завершится 15 июня

Фестиваль "Времена и эпохи" завершится 15 июня

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15 июня в Москве завершается фестиваль "Времена и эпохи". В ходе мероприятия гости смогли стать свидетелями реконструкции ключевых событий истории.

Например, в ландшафтном парке "Митино" показывали события начала XIX века. Основным предметом конного снаряжения в те годы являлось кавалерийское седло венгерского типа.

Его восстановили мастера по аутентичной технологии с применением материалов, которые полностью соответствовали материалам применяемым в период войны 1812 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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