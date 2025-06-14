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14 июня, 15:15

Город

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

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В Москве продолжает работу фестивальная площадка "Зеленый маркет". Гостей ждут бесплатные мастер-классы, цветочные композиции и тематические инсталляции. Как рассказала представитель маркета Анастасия Милюкова, активностями могут воспользоваться как дети, так и взрослые – программа рассчитана на всю семью.

На фестивале также представлена выставка "Сады и цветы". Москвичи и гости столицы отмечают большое количество роз, ароматных растений и оформление, которое напоминает о богатстве природы Центральной России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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