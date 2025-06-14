Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках проекта "Лето в Москве"

В Москве продолжает работу фестивальная площадка "Зеленый маркет". Гостей ждут бесплатные мастер-классы, цветочные композиции и тематические инсталляции. Как рассказала представитель маркета Анастасия Милюкова, активностями могут воспользоваться как дети, так и взрослые – программа рассчитана на всю семью.

На фестивале также представлена выставка "Сады и цветы". Москвичи и гости столицы отмечают большое количество роз, ароматных растений и оформление, которое напоминает о богатстве природы Центральной России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.