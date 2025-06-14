Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Липецкой улицы

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На внутренней стороне 27 километра МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено на 2,5 километра, свободны четыре полосы из шести.

Ранее уголовное дело было возбуждено после столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Подмосковье. Автобус, следовавший по маршруту Чехов – Москва, врезался в грузовик на Симферопольском шоссе 13 июня.

Шесть человек погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и мини-трактора возле поселка Ныгда Иркутской области. Пять человек погибли на месте ДТП, еще один скончался в машине скорой помощи.