04 июня, 21:45Происшествия
"Московский патруль": правоохранители задержали похитителей телефонов пассажиров метро
Полицейские задержали участников банды, которые якобы годами похищали телефоны у пассажиров столичного метро. Группировку удалось поймать благодаря работе сотрудников УВД на Московском метрополитене
По словам оперативников, воры вытаскивали телефоны только у женщин. В день они могли украсть по 5–10 смартфонов. При этом почти все участники банды были членами одной семьи.
Подробнее – в программе "Московский патруль".