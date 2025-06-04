"Московский патруль": правоохранители задержали похитителей телефонов пассажиров метро

Полицейские задержали участников банды, которые якобы годами похищали телефоны у пассажиров столичного метро. Группировку удалось поймать благодаря работе сотрудников УВД на Московском метрополитене

По словам оперативников, воры вытаскивали телефоны только у женщин. В день они могли украсть по 5–10 смартфонов. При этом почти все участники банды были членами одной семьи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".