04 июня, 22:15Мэр Москвы
Собянин рассказал о преимуществах детсада, построенного по модульной технологии
В Измайлове открылся первый в столице детский сад, построенный по модульной технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что такие здания возводятся значительно быстрее традиционных – корпус на Сиреневом бульваре собрали всего за несколько месяцев, а основную конструкцию – за две недели.
Учреждение рассчитано на 300 детей. Здание собрано из 114 крупных блоков, в которых уже были выполнены инженерные и отделочные работы. Пространства легко адаптируются под нужды занятий – спальни превращаются в игровые или учебные зоны.
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