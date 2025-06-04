Собянин рассказал о преимуществах детсада, построенного по модульной технологии

В Измайлове открылся первый в столице детский сад, построенный по модульной технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что такие здания возводятся значительно быстрее традиционных – корпус на Сиреневом бульваре собрали всего за несколько месяцев, а основную конструкцию – за две недели.

Учреждение рассчитано на 300 детей. Здание собрано из 114 крупных блоков, в которых уже были выполнены инженерные и отделочные работы. Пространства легко адаптируются под нужды занятий – спальни превращаются в игровые или учебные зоны.

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