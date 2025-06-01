Ликвидировано открытое горение на производстве в Красногорске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории производственного здания в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что в данный момент проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар на предприятии "Колесник" в подмосковном Красногорске возник вечером 31 мая. Изначально площадь пожара составляла 900 квадратных метров, но через некоторое время огонь распространился до 4 тысяч "квадратов".

По информации МЧС России, на территории предприятия воспламенился металлический ангар, две хозпостройки и резиновая крошка.

В ликвидации возгорания было задействовано 45 специалистов и 13 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

По оценкам экспертов, пожар на производстве возник из-за аварийного режима работы электросети. Однако точные причины будут установлены после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

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