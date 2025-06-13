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13 июня, 23:30

Транспорт

ЦОДД представил семь проектов переразметки на Третьем транспортном кольце

ЦОДД представил семь проектов переразметки на Третьем транспортном кольце

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ЦОДД подготовил семь новых проектов переразметки участков ТТК. Комплексную программу планируют завершить в 2026 году. Уже сейчас дополнительную полосу нанесли между Южнопортовой улицей и съездом на МСД. Там из четырех полос сделали пять. Такие изменения увеличивают пропускную способность почти на четверть.

Разметку обновили и на Хорошёвской эстакаде – теперь там четыре полосы идут без сужения, что избавило участок от эффекта бутылочного горлышка. Всего переразметка охватит 7,5 километра – в том числе Новую Башиловку, проспект Генерала Дорохова и Комсомольский проспект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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