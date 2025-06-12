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Новости

Новости

12 июня, 09:15

Город

Жителям столицы напомнили об измененном графике работы госучреждений в праздники

Жителям столицы напомнили об измененном графике работы госучреждений в праздники

Москвичам рассказали о праздничной программе в честь Дня России

Бесплатная парковка будет доступна с 12 по 14 июня в Москве

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Москвичам рассказали о графике работы банков в праздничные выходные

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В связи с празднованием Дня России социальные учреждения будут работать по особому графику. 12 и 15 июня во взрослых поликлиниках будет короткий рабочий день – с 09:00 до 16:00, а 13 и 14 июня пациентов будут принимать до 18:00. Надомная помощь и кабинеты дежурных врачей работают по такому же графику. Детские амбулатории будут оказывать помощь 13 и 14 июня с 09:00 до 15:00.

Центры госуслуг будут закрыты только 12 июня. Районные отделения будут работать с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы "Мои документы" и дворец Госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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