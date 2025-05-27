Собянин: музей под открытым небом откроется на Красной площади 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иммерсивный музей под открытым небом будет работать на Красной площади с 21 по 24 июня. Экспозицию посвятят 80-й годовщине парада Победы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Площадь выставки составит более 16 тысяч квадратных метров. Жители и туристы Москвы смогут увидеть, как город встречал героев и отмечал Победу.

В рамках экспозиции впервые будет воссоздан исторический "Фонтан Победителей". Внешний вид сооружения сохранят таким, каким он был 80 лет назад.

"Музей расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Он будет разделен на несколько тематических зон: "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей, театральная сцена", – написал Собянин.

Кроме того, посетители смогут увидеть гражданскую и военную технику. В навигации гостям будут помогать свыше 300 волонтеров. Вход в музей будет бесплатным.

Ранее Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня". Мэр подписал постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели.

В этом году на фестивале выступят 1,5 тысячи исполнителей из 20 коллективов разных стран. Россию представят оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. В этот раз фестиваль посвящен 80-летию Победы и защитникам Отечества.

