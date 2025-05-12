Зрители военной реконструкции в кинопарке "Москино" поделились впечатлениями

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Посетители кинопарка "Москино" до 11 мая могли посмотреть военно-историческую реконструкцию – спектакль "Победа! Знамя над Рейхстагом!". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Действие постановки разворачивается в апреле 1945 года, на протяжении трех дней взятия Рейхстага Красной армией. В 10 эпизодов, которые рассказывают истории советских солдат, вошли кадры хроники, военные песни в исполнении солистов Москонцерта и тексты поэмы писателя Влада Маленко "Знамя Победы". В реконструкции также задействовали подлинные экспонаты Музея техники Вадима Задорожного.

Как отметила одна из зрителей Ирина Гордина, события спектакля выглядят очень реалистично.

"Прямо перед тобой звучат выстрелы, движутся танки и раздаются взрывы. Все это создает необыкновенные ощущения, будто ты тоже там, вместе с этими героическими солдатами штурмуешь Рейхстаг", – сказала Гордина.

Особенностью постановки стало детальное изложение событий. Спектакль дополнили сцены, созданные с помощью новых технологий. Специалисты воссоздали военную технику тех лет для демонстрации на экранах в формате 3D.

"Такое современное дополнение исторических событий – экраны с игровыми отрывками и компьютерная графика – помогает воспринимать постановку школьникам и студентам. Мне как взрослому все было понятно, а для детей нужна максимальная интерактивность, оживленность, быстрая смена кадров – все это было очень качественно сделано в постановке "Победа! Знамя над Рейхстагом!", – поделился зритель Олег Григорьев, добавив, что после постановки его сын захотел начать собирать модели самолетов и военной техники.

Спектакль объединил известных артистов, среди которых Алексей Кравченко, Сергей Маховиков, Алексей Шевченков, Виктор Добронравов, Александр Андриенко и другие. В реконструкции задействовали около 400 специалистов студии "Военфильм". Режиссером и автором идеи стал ее гендиректор Игорь Угольников.

Ранее сообщалось, что столичные школьники – участники отделения "Движения первых" сняли короткометражный фильм об обороне Москвы к 80-летию Победы. Его подготовили в рамках федерального проекта "Города-герои". Ребята изучили архивы и пообщались с ветеранами, а также самостоятельно разработали сценарий. Съемки проходили на улицах Москвы, в школах и Музее Победы.