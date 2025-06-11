Движение перекроют в ТиНАО из-за крестного хода и богослужения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автомобильного транспорта будет временно перекрыто на ряде улиц в ТиНАО в воскресенье, 15 июня. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Причина – проведение крестного хода и богослужения. С 10:30 до 11:30 нельзя будет проехать на шести участках: по улице Быстролетова от Тюляевской улицы до владения № 10, сооружения № 3 в СТ "Виктория", по местному проезду от улиц Быстролетова до Бачуринской, а также по Бачуринской улице от перекрестка с улицей Липовый Парк.

Также ограничат движение по улице Липовый Парк от Бачуринской до Александры Монаховой, по улице Александры Монаховой от улицы Липовый Парк до Лазурной, а также по Лазурной от улиц Александры Монаховой до Ясной.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее стало известно, что в столице временно закроют 11-й выход со станции "Площадь Революции" на Арбатско-Покровской линии метро. Он будет недоступен с 16 июня на восемь месяцев.

Причиной стало проведение строительных работ рядом с вестибюлем. Пассажирам рекомендовано пользоваться соседним выходом № 10, а также другими станциями метро.

