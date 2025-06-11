Выход № 11 на "Площади Революции" будет закрыт на восемь месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выход № 11 станции "Площадь Революции" на Арбатско-Покровской линии метро будет недоступен с 16 июня на восемь месяцев, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Причиной стало проведение строительных работ рядом с вестибюлем, уточнили в транспортном ведомстве. Кроме того, во время действия ограничений будет проведен дополнительный ремонт самого вестибюля.

Пассажирам рекомендуют пользоваться соседним выходом № 10, а также расположенными поблизости станциями метро.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Тем временем новый график работы продолжает действовать в вестибюле на станции "Киевская" Кольцевой линии. До середины июля из-за ремонта эскалаторов по будним дням подъемники к выходам 1–4 и пересадке на Филевскую линию работают в одну сторону.

Пассажиров призвали обходить зону ремонта через эскалаторы выходов 5–6. По утрам – для входа и перехода с Филевской на Кольцевую линию, а по вечерам – для выхода и перехода с Кольцевой на Филевскую линию.