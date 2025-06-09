Интервалы движения поездов на МЦД-3 увеличат 13 и 14 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) будут увеличены в пятницу и субботу, 13 и 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Составы 13 июня будут курсировать с 50-минутным интервалом по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром и в обратную сторону. На следующий день, 14 июня, до 09:30 интервал составит до 30 минут. Пассажирам посоветовали воспользоваться поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов.

Кроме того, в эти дни будет сокращен график движения составов. Например, последние поезда от Зеленограда-Крюкова до Ипподрома уедут в 23:02, 13 июня они проследуют с Ипподрома до Зеленограда-Крюкова в 22:22, а 14 июня – в 23:22.

Интервалы движения поездов могут быть увеличены и на Ленинградском направлении, 13 июня – до 40 минут. Часть составов в сторону центра и области будет курсировать до станций Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская и Фирсановская без остановки. При этом некоторые поезда дальнего пригорода будут проезжать укороченными маршрутами от/до Зеленограда-Крюкова.

На Казанском направлении интервалы движения могут быть частично увеличены до 25 минут. Часть составов из области в центр 14 июня будет курсировать без остановки до станций Ухтомская, Косино, Плющево и Вешняки.

По данным департамента, корректировки в графике движения поездов связаны с обновлением инфраструктуры на центральном участке МЦД-3 и заменой стрелочных переводов на станции Люберцы.

В связи с этим пассажиров попросили заранее распланировать маршруты и ознакомиться с измененным расписанием пригородных и городских составов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

Ранее изменилось расписание некоторых электричек Горьковского и Павелецкого направлений Большого кольца Московской железной дороги (МЖД). Корректировки были внесены до 15 июня из-за развития инфраструктуры на станциях Кусково и Бекасово Сортировочное, а также на перегонах Бирюлево–Товарная – Домодедово, Усады–Окружные – Детково.

У некоторых пригородных поездов меняется время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Кроме того, некоторые электрички выведены из расписания.

