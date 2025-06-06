Расписание электричек Горьковского и Павелецкого направлений МЖД изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 7 по 15 июня изменится расписание некоторых электричек Горьковского и Павелецкого направлений Большого кольца Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе МЖД.

Изменения связаны с развитием инфраструктуры на станциях Кусково и Бекасово Сортировочное, а также на перегонах Бирюлево–Товарная – Домодедово, Усады–Окружные – Детково.

7 июня с 02:20 до 02:20 9 июня на перегоне Бирюлево–Товарное – Домодедово будут организованы ремонтные работы, из-за чего на это время приостановится движение по первому пути. Пропуск поездов будет проходить по соседнему пути в реверсивном режиме.

У некоторых пригородных поездов поменяется время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Кроме того, некоторые электрички будут выведены из расписания.

Также реже будут курсировать аэроэкспрессы. 9 июня на станции "Бекасово-Сортировочное" Большого кольца МЖД с 07:30 до 17:30 железнодорожники будут работать над заменой стрелочного перевода. В это время на участке Апрелевка – Кресты не проследуют четыре пригородных поезда. Помимо этого, выведены из расписания два поезда.

10 и 11 июня с 06:00 до 10:00 на перегоне Детково – Усады–Окружные пройдут ремонтные работы вместе с переустройством контактной сети в рамках строительства железнодорожной инфраструктуры на станции "Усады-Окружные". У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а четыре электрички и вовсе выведены из расписания.

12 июня с 01:00 до 08:00 13 июня и 14 июня с 01:00 до 06:00 15 июня на станции Кусково Горьковского направления специалисты будут обновлять программное обеспечение системы управления движением поездов.

"Движение поездов на участке Железнодорожная – Нижегородская будет организовано по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть поездов проследует по укороченному маршруту, ряд поездов временно выведены из графика", – рассказали в МЖД.

Ранее на станции Царицыно была закрыта платформа № 1, куда приезжали и отправлялись поезда дальнего следования. Реконструкция продлится до 1 сентября.

Специалисты должны будут интегрировать платформу с новым вестибюлем. В связи с этим высадка и посадка пассажиров на некоторые пригородные поезда будет осуществляться на платформах № 2, 3 и 4.

