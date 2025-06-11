Интервалы движения будут увеличены на МЦД-4 с 12 по 15 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-4, а некоторые станции временно останутся без остановок с 12 по 15 июня. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса.

Изменения связаны с продолжающимися работами по созданию городского вокзала Железнодорожная. В департаменте добавили, что корректировки были введены в выходные дни, чтобы не создавать неудобства пассажирам в будни.



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На Нижегородском направлении в четверг и пятницу, 12 и 13 июня, до 08:00 поезда в обе стороны будут ходить с интервалом до 1 часа 30 минут, 14 июня до 13:00 – до 30 минут. Также 12-го числа с 08:00 до 12:00 большая часть составов, следующих из Железнодорожной в центр, не будет останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Кусково и Чухлинка.

В субботу, 14 июня, до 13:00 без этих остановок будут ходить поезда в обратном направлении.

С 12:00 12-го числа до конца движения часть вагонов, следующих в сторону Москвы, не будет останавливаться на станциях Кусково и Чухлинка. Чтобы попасть на эти остановочные пункты, Дептранс рекомендовал доезжать до Нижегородской и садиться на поезд в обратном направлении.

Без остановок на этих же станциях проследует еще часть электричек в область с 13:00 14 июня до 06:00 15 июня. Пути отправления поездов могут меняться, в связи с чем горожанам следует проверять информацию на табло перед выходом на платформу.

Вместе с тем некоторые поезда до Москвы проследуют укороченными маршрутами до Железнодорожной, Нижегородской и Площади трех вокзалов.

В свою очередь, на Калужском направлении некоторые составы будут следовать по укороченным маршрутам от и до станций Лесной Городок, Солнечная и Мещерская.

Транспортное ведомство призвало пассажиров заранее узнавать расписание в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" или на сайте перевозчика.

Увеличение интервалов движения поездов также коснется и МЦД-3 в пятницу и субботу, 13 и 14 июня. В частности, 13-го числа составы будут курсировать с 50-минутным интервалом по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром и в обратную сторону.

В свою очередь, 14 июня до 09:30 интервал составит до 30 минут. Пассажирам посоветовали воспользоваться поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов.