Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание некоторых электричек, курсирующих по Рижскому и Курскому направлениям Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-2, изменится 15 июня, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Причиной изменений графика станут работы по замене стрелочного перевода на станции Тушино в Москве.

По данным перевозчика, с 00:20 до 10:20 будет действовать технологическое окно, во время которого поезда на участке Подмосковная – Павшино будут курсировать в реверсивном режиме. При этом у некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

В свою очередь, электрички МЦД-2, отправляющиеся из Подольска, будут следовать до Курского вокзала, а большая часть вагонов из Нахабина временно не будет ходить.

МЖД рекомендует пассажирам заранее ознакомиться со всеми корректировками. Для этого можно воспользоваться информацией, доступной на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее горожан предупредили об увеличении интервалов движения поездов на МЦД-3 в пятницу и субботу, 13 и 14 июня. Составы 13 июня будут курсировать с 50-минутным интервалом по маршруту Зеленоград-Крюково – Ипподром и в обратную сторону. 14 июня до 09:30 интервал составит до 30 минут. Пассажирам посоветовали воспользоваться поездами до Ленинградского и Казанского вокзалов.