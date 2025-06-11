Маршруты двух автобусов на ВДНХ временно ограничат работу с 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажирские автобусы, проходящие по маршрутам № 522 и 533 через территорию ВДНХ, временно приостановят свою работу 14 июня с 22:00 в связи с проведением спортивного мероприятия "ЗОбег". Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты: от станции третьего маршрута Московских центральных диаметров Останкино до главного входа ВДНХ – автобусом № 76, а от станции метро ВДНХ до станции метро "Ботанический сад" – автобусами, которые следуют по маршрутам № 154 и 428.

Ранее в столичном Дептрансе со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили, что некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты в среду, 11 июня, из-за праздничного концерта ко Дню России. Ограничения будут действовать с 07:00 до 23:00.