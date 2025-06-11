График работы соцучреждений Москвы изменится в связи с празднованием Дня России

Москвичей ждут длинные выходные с 12 по 15 июня в честь Дня России. В связи с праздниками соцучреждения будут работать по особому графику. Подробнее – в нашем материале.

Поликлиники и женские консультации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Взрослые поликлиники 12 и 15 июня примут пациентов с 09:00 до 16:00, а 13 и 14 июня – с 09:00 до 18:00. Надомная помощь и кабинеты дежурных врачей будут работать по такому же графику.

Детские поликлиники откроются для посетителей 13 и 14 июня с 09:00 до 15:00. При этом к дежурным врачам можно будет обратиться во все праздничные дни с 09:00 до 15:00. Такой же график утвержден и для помощи детям на дому.

Женские консультации, которые имеют 10 и более участков, можно посетить 12 и 15 июня с 09:00 до 16:00. А 13 и 14 июня все подобные учреждения примут пациенток с 09:00 до 18:00.

Привычный график работы сохранят молочно-раздаточные пункты: они будут открыты 06:30 до 15:00 часов.

Травмпункты в дни праздников окажут помощь в полном объеме 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты будут работать как обычно.

"Мои документы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центры госуслуг "Мои документы" 12 июня будут закрыты. Остальные дни – рабочие, а график не изменится: районные центры примут посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Однако график работы сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории "Моих документов", может отличаться.

ГАИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В регистрационно-экзаменационных подразделениях столичной Госавтоинспекции рабочий день будет только один – 14 июня. Приемные часы для каждого подразделения индивидуальны. Во все остальные дни посетителей принимать не будут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отделения ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы (ТНРЭР), расположенные в столичных Многофункциональных центра (МФЦ), откроются только 13, 14 и 15 июня.

"Почта России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Практически все столичные почтовые отделения не будут работать 12 июня. При этом обычный режим обслуживания посетителей сохранят круглосуточные филиалы по адресам: улица Мясницкая, дом 26А, строение 1, и Смоленская площадь, дом 13/21. Также это касается тех отделений, которые выдают заказы с маркетплейсов, рассказали в пресс-службе "Почты России".

Почтальоны в День России работать не будут. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделениями Социального фонда России по Москве и Московской области.

Уже 13 июня отделения заработают по обычному расписанию, подчеркнули в пресс-службе компании.

Парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 12 по 14 июня парковка в столице станет бесплатной. В частности, это касается зон с динамическим тарифом, а также там, где цена за час составляет 380, 450, и 600 рублей.

Однако изменения не коснутся парковок со шлагбаумами: их режим работы останется прежним.

Электрички

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в связи с праздниками изменила режим работы в Московском транспортном узле. В частности, 11 июня поезда курсируют по расписанию пятницы, 12–14 июня – субботы, а 15 июня – воскресенья.

Также на этот период назначены 40 дополнительных электричек: 5 для Казанского направления, по 8 для Курского и Ярославского, по 4 для Киевского и Рижского (Москва – Муравьево). Также на Павелецком направлении появились еще два поезда, на Горьковском – девять.

Отмечается, что в эти дни электрички Черусти – Вековка будут состоять из 11 вагонов, сообщили в ЦППК.

