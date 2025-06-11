Московский зоопарк: манул Тимофей худеет, чтобы сохранить нормальный обмен веществ

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Манул Тимофей худеет к лету, чтобы сохранить обмен веществ. Об этом "Газете.ру" рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По словам Акуловой, у всех животных, которые живут в регионах с холодной зимой, наблюдается сезонная динамика веса. Природное местообитание манулов – степи и плоскогорья Центральной Азии, с жарким летом и холодной зимой. Если не обеспечивать динамику веса, будет нарушен обмен веществ.

Гендиректор зоопарка также отметила, что зажировка и разжировка – это плавные процессы, которые происходят в течение осени и весны соответственно. При этом подчеркивается, что меняется не рацион, а его количество. Манул, например, питается перепелами, лабораторными крысами и морскими свинками круглогодично, просто в разные периоды количество корма разное.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей полностью завершил процесс разжировки и весит всего 3,7 килограмма, что является его минимальным весом. Кроме того, изменился и цвет шерсти, к летнему сезону она стала менее плотной.