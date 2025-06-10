Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил разжировку к лету

Манул Тимофей, символ Московского зоопарка, полностью завершил процесс разжировки к приходу лета и пребывает в своем минимальном весе. Об этом сообщает столичный зоосад.

"Сейчас палласов кот весит всего 3,7 килограмма", – говорится в телеграм-канале зоопарка.

Кроме веса, у него изменился и цвет шерсти – к летнему сезона она стала менее плотной, по сравнению с зимней "версией". В начале лета Тимофей ведет себя достаточно активно, часто выходя на прогулки по утрам, а также днем и вечером.

Особенно ему нравится отдыхать на солнце на верхней полочке своего вольера, откуда удобно наблюдать за происходящим вокруг. Но в сырую погоду манул обычно прячется в сухом и теплом домике.

Сотрудники зоопарка кормят Тимофея шесть дней в неделю, а один день остается разгрузочным. У манула двухразовое питание через день, а в остальное время его кормят раз в день.

"Вес среднесуточной порции составляет примерно 350 граммов. Сотрудники Московского зоопарка стараются выкладывать еду для манула в разное время, чтобы мотивировать Тимошу чаще выходить на обход территории и искать "добычу", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Увидеть манула можно в часы работы зоосада на Старой территории, напротив павильона "Фауна Китая". Наблюдать за манулом можно также и в онлайн-режиме на сайте mos.ru.

Ранее пользователи портала мэра и правительства Москвы получили возможность наблюдать онлайн за азиатскими львами и амурским тигром. Следить за животными и изучать их повадки можно каждый день, во время работы Московского зоопарка. Камеры размещены в уличных вольерах.