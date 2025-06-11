Москвичам рассказали о графике работы банков в праздничные выходные

В праздничные выходные изменится режим работы отделений банков. В День России будут открыты 52 дежурных отделения ВТБ и "Почта Банка" в Москве и Подмосковье. С 14 июня работа филиалов вернется в обычный график.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что 12 и 13 июня будут доступны для клиентов дежурные офисы, 14 июня отделения будут работать по графику субботы, а 15-го – по графику воскресенья.

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