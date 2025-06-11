Москвичам и гостям столицы рассказали, как провести праздничные выходные

В столице продолжается фестиваль "Молодежная точка" в рамках проекта "Лето в Москве". На Болотной площади работают четыре интерактивные площадки: "Креатив", "Спорт", "Нейросети" и "Развитие". Здесь можно выковать подкову, собрать светящуюся надпись из "пиксельных" колб, вырастить микрозелень или сыграть в настольный футбол.

Ко Дню России гостей ждут мастер-классы по росписи матрешек, концерты и исторические викторины. С 11 по 15 июня в городе пройдет фестиваль "Времена и эпохи" – улицы Москвы превратятся в музей под открытым небом. Также можно будет бесплатно посетить ведущие музеи столицы, включая Пушкинский и Музей космонавтики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.