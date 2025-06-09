Премьера спектакля "Маленькие супружеские преступления" пройдет 10 июня в Театре сатиры

В Театре сатиры 10 июня пройдет премьера спектакля "Маленькие супружеские преступления" по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта. Сюжет разворачивается вокруг писателя и его жены.

Героя привозят из больницы после несчастного случая – правда, что произошло, он не помнит. Как и не помнит женщину, которая назвалась его женой, и квартиру, куда эта женщина привезла потерпевшего.

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