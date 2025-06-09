Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 22:30

Культура

Премьера спектакля "Маленькие супружеские преступления" пройдет 10 июня в Театре сатиры

Премьера спектакля "Маленькие супружеские преступления" пройдет 10 июня в Театре сатиры

Фестиваль искусств "Горький+" пройдет летом в трех городах России

"Интервью": Нелли Уварова – об изменениях в жизни после сериала "Не родись красивой"

На Покровском бульваре представили концертную программу "Московский мюзикл"

В столице сняли финальный эпизод сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается"

В Большом театре назовут победителей телевизионной премии ТЭФИ

Литературный фестиваль "Проект. Поэт" прошел в подмосковной усадьбе "Вяземы"

На Арбате отреставрируют стену Цоя ко дню его рождения

"Московская музейная неделя" стартовала в столице

Актриса Уварова рассказала, как узнала правду о своей роли в сериале "Между нами химия"

В Театре сатиры 10 июня пройдет премьера спектакля "Маленькие супружеские преступления" по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта. Сюжет разворачивается вокруг писателя и его жены.

Героя привозят из больницы после несчастного случая – правда, что произошло, он не помнит. Как и не помнит женщину, которая назвалась его женой, и квартиру, куда эта женщина привезла потерпевшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика