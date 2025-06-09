Актриса Уварова рассказала, как узнала правду о своей роли в сериале "Между нами химия"

По словам актрисы Нелли Уваровой, на съемках сериала "Между нами химия" она неожиданно узнала, что ее персонаж – "максимально неприятная женщина". Эту характеристику героини случайно раскрыл один из сотрудников гримцеха, хотя режиссер умолчал об этом.

Актриса призналась, что после этой роли ей захотелось буквально "снять с себя" образ – она перекрасилась и постриглась, чтобы избавиться от ассоциаций с героиней, которую сама называет прилипчивой.

Большое интервью с Нелли Уваровой выйдет в понедельник, 9 июня, в эфире телеканала Москва 24.