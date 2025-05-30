"Кинореквизит": скрипка, самовар, трактор

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и советской эпохи через знакомые предметы быта и реквизит. В этом выпуске – скрипка, самовар и трактор.

Как на съемки фильма "Визит к Минотавру" попала настоящая скрипка Антонио Страдивари? Кто из советских актеров действительно владел инструментом? Почему советская скрипичная школа получила признание во всём мире?

Где находили старинные самовары для фильма "Женитьба Бальзаминова"? Почему электрические модели не прижились в СССР? И какой способ раздува показан в "Неуловимых мстителях"? А также – как тракторист стал символом трудового подвига в советском кино? И кто из актрис осмелился лично управлять трактором?

Об этом – в программе "Кинореквизит".