Фестиваль "Театральный бульвар" примет москвичей на 14 площадках. Там можно будет увидеть постановки различных жанров и попробовать свои силы в актерском мастерстве.

На протяжении 92 дней в рамках фестиваля горожане смогут увидеть разные спектакли и шоу под открытым небом. За три месяца в столице состоится показ 600 постановок. При этом выступать будут не только российские театры и коллективы, но и артисты из Аргентины, Китая, Индии и Сербии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.