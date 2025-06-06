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06 июня, 22:30

Культура

Фестиваль "Театральный бульвар" примет москвичей на 14 площадках

Фестиваль "Театральный бульвар" примет москвичей на 14 площадках

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Фестиваль "Театральный бульвар" примет москвичей на 14 площадках. Там можно будет увидеть постановки различных жанров и попробовать свои силы в актерском мастерстве.

На протяжении 92 дней в рамках фестиваля горожане смогут увидеть разные спектакли и шоу под открытым небом. За три месяца в столице состоится показ 600 постановок. При этом выступать будут не только российские театры и коллективы, но и артисты из Аргентины, Китая, Индии и Сербии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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