Фестиваль "Театральный бульвар" продлится три месяца в Москве

Фестиваль "Театральный бульвар", который стартовал в Москве 1 июня, продлится три месяца. Концерты и спектакли проходят под открытым небом и посмотреть их можно бесплатно.

Например, 4 июня можно отправиться на Чистопрудный бульвар. В 15:00 там выступит струнный квартет. На Покровском бульваре в 19:00 представят постановку театра имени Н. В. Гоголя. Полная афиша есть на сайте фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.