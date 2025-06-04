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04 июня, 09:00

Культура

Фестиваль "Театральный бульвар" продлится три месяца в Москве

Фестиваль "Театральный бульвар" продлится три месяца в Москве

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Фестиваль "Театральный бульвар", который стартовал в Москве 1 июня, продлится три месяца. Концерты и спектакли проходят под открытым небом и посмотреть их можно бесплатно.

Например, 4 июня можно отправиться на Чистопрудный бульвар. В 15:00 там выступит струнный квартет. На Покровском бульваре в 19:00 представят постановку театра имени Н. В. Гоголя. Полная афиша есть на сайте фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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