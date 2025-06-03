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Новости

03 июня, 12:15

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Три новые площадки открылись в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

Три новые площадки открылись в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

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В столице начался летний культурный сезон – проект "Лето в Москве". В этом году открылись три новые локации – в парке Измайлово, кинопарке "Москино" и Южном Бутово. Цирковые представления будут идти до конца лета по пятницам, субботам и воскресеньям.

Москвичей и гостей города ждут концерты, фестивали, кинопоказы, мастер-классы и представления от цирковых трупп. Программа проходит на открытых площадках, в парках, зонах отдыха и даже лесных библиотеках. Горожане также могут увидеть репетиции проекта "Театральный бульвар" и провести время у открытых бассейнов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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