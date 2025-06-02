Эрвин Шротт открыл III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье"

В Москве стартовал III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье". Открыл его уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт.

В сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина певец представил программу "Опера и танго". Прозвучали арии из опер Моцарта, Верди, Бизе, а также кубинские, мексиканские и аргентинские танго. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

