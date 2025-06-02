Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 23:15

Культура

Эрвин Шротт открыл III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Эрвин Шротт открыл III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье"

В Москве с 4 по 7 июня пройдет книжный фестиваль "Красная площадь"

Более 600 постановок покажут в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в Москве

"Моя Москва": Михаил Мамаев. Часть 2

В Москве стартовал фестиваль "Театральный бульвар"

Психологи объяснили, почему знаменитые сказки могут травмировать детей

Сергей Собянин рассказал о работе уникальных подростковых театров

"Кинокульт": "Карнавал"

Сергей Собянин: 103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов

Очередь образовалась возле Центрального стадиона "Динамо" из-за концерт Беляева

В Москве стартовал III Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье". Открыл его уругвайский бас-баритон Эрвин Шротт.

В сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина певец представил программу "Опера и танго". Прозвучали арии из опер Моцарта, Верди, Бизе, а также кубинские, мексиканские и аргентинские танго. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика