Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 22:30

Общество

Новый аттракцион с собаками породы мальтипу в Москве вызвал споры среди зоозащитников

Новый аттракцион с собаками породы мальтипу в Москве вызвал споры среди зоозащитников

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В столице появилась игровая зона с собаками породы мальтипу, расположенная в торговом центре на Дмитровском шоссе. Это нововведение привлекло внимание зоозащитников, которые обеспокоены состоянием щенков и последствиями для их здоровья. С одной стороны, зона популярна у детей и взрослых, которые могут поиграть с животными и снять стресс.

Однако зоозащитники считают, что постоянный контакт с множеством людей может привести к стрессу у животных и ослабить их иммунитет. Противники "пушистой терапии" уже направили коллективное обращение в прокуратуру, обвиняя организаторов в нарушении закона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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