Парки на высоте стали трендом в крупнейших городах мира

Парки на высоте стали трендом XXI века в крупнейших мегаполисах. Например, линейный парк Скайгарден в Сеуле разбили на бывшей автомобильной эстакаде. Когда конструкция устарела, вместо сноса ей подарили вторую жизнь и превратили в городской парк на высоте 16 метров.

В Бангкоке парк появился на мосту, который планировали использовать для метро. В 2020 году метромост превратили в общественное пространство.

Обзаведется ли и Москва таким парком, станет известно по итогам голосования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.