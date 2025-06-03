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03 июня, 07:15

В мире

Парки на высоте стали трендом в крупнейших городах мира

Парки на высоте стали трендом в крупнейших городах мира

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Парки на высоте стали трендом XXI века в крупнейших мегаполисах. Например, линейный парк Скайгарден в Сеуле разбили на бывшей автомобильной эстакаде. Когда конструкция устарела, вместо сноса ей подарили вторую жизнь и превратили в городской парк на высоте 16 метров.

В Бангкоке парк появился на мосту, который планировали использовать для метро. В 2020 году метромост превратили в общественное пространство.

Обзаведется ли и Москва таким парком, станет известно по итогам голосования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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