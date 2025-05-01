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01 мая, 11:30

Происшествия

Новости мира: вулкан Этна начал извергаться в Италии

Новости мира: вулкан Этна начал извергаться в Италии

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Самый высокий вулкан Европы Этна начал извергаться. Столб газа и пепла поднялся на несколько километров над вершиной. Несмотря на предупреждения, к вулкану продолжают идти туристы. Много людей приходит по ночам, чтобы посмотреть на брызги раскалённой лавы.

В Барселоне турист, которого пытался ограбить карманник, дал ему такой отпор, что мужчине самому понадобилась помощь. Он скрутил вора, обхватив шею и почти не дав ему дышать. Потом он передал его прибывшим полицейским под апплодисменты очевидцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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