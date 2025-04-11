В аэропорту Шереметьево задержан мужчина, похитивший более 150 плиток шоколада

Фото: телеграм-канал "УТ МВД России по ЦФО"

Подозреваемого в краже 158 плиток шоколада задержали транспортные полицейские в аэропорту Шереметьево. Стоимость украденной продукции оценивается в 16 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В полицию поступило заявление от представителя одного из магазинов столичного аэропорта о краже шоколада известной марки. С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что неизвестный мужчина трижды в разные дни заходил в торговую точку, забирал с прилавка шоколад, складывал его под верхнюю одежду и проносил мимо кассовой зоны, покидая аэропорт.

Поймать мужчину удалось, когда он вновь вернулся на территорию аэровокзального комплекса. Задержанным оказался 30-летний уроженец Дагестана. По данным пресс-службы, он ранее был судим за угрозу убийством и мошенничество. Также известно, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства в Москве.

"Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенный шоколад он продавал случайным прохожим возле метро, а деньги тратил на личные нужды", – добавили в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет колонии, заключили в транспортной полиции.

Ранее 50-летний житель Подольска похитил ювелирные украшения из храма Николая Чудотворца в селе Подьячево. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Во время обыска сотрудники полиции изъяли часть украденных ювелирных украшений. По факту произошедшего было возбуждено дело о краже. Мужчина арестован.