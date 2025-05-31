Четверть миллиарда пчел вылетели из перевернувшейся фуры в США

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Перевозивший пчелиные ульи грузовик перевернулся в штате Вашингтон США. В результате аварии на свободе оказались 250 миллионов пчел, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что местные власти предпринимают усилия по отлову пчел и возвращению их в ульи. Во время отлова были ужалены несколько сотрудников спасательных служб.

Также район ДТП был перекрыт полицейскими на два дня. Местных жителей просят держаться подальше от места происшествия.

Ранее подмосковные врачи спасли женщину, которая чуть не умерла от укуса пчелы. Женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия, которое сопровождалось жжением, сильным зудом в ладонях и стопах, а также отеком лица, шеи и затрудненным дыханием. Медики распознали симптомы анафилактического шока и экстренно перевели ее в реанимацию.