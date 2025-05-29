Найденная в Москве змея передана в Центр реабилитации диких животных

Видео: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды

Змею, найденную в Москве в четверг, 29 мая, передали в Центр реабилитации диких животных. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Сергей Бурмистров.

"Позже ее дополнительно осмотрят ветеринары. Змея будет находиться под наблюдением, ей будет обеспечено правильное питание, будут созданы все условия, максимально приближенные к естественным", – указал он.

По первым оценкам специалистов, с животным все в порядке. Бурмистров подчеркнул, что найденный узорчатый полоз нетипичный для Москвы вид, при этом полоз является одним из самых популярных неядовитых видов змей для разведения дома.

"Скорее всего, змея сбежала от нерадивых владельцев", – предположил начальник управления.

Он напомнил, что при обнаружении дикого животного, которому нужна помощь, нужно сообщить в Единую справочную службу мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777⁠-77⁠-77.

Полутораметровую змею нашли в подвале одного из жилых домов на Люблинской улице. О находке сообщили сотрудники управляющей компании. Прибывшие на место спасатели достали животное и поместили в контейнер. Затем змею перевезли в подразделение пожарных, где она и ожидала сотрудников департамента природопользования.

В пресс-службе ведомства тогда напоминали, что змеи очень уязвимы к климатическим изменениями, поэтому в особо жаркие дни ищут прохладное место. Также сотрудники департамента призвали горожан плотнее закрывать террариумы, чтобы их питомцы не уползали.

