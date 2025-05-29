Змею обнаружили в подвале жилого дома в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В подвале одного из жилых домов на Люблинской улице в Москве обнаружена полутораметровая змея. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГО, ЧС и ПБ) столицы в своем телеграм-канале.

Сообщение о большой змее поступило в столичную службу 112 от работников управляющей компании. На место прибыл расчет пожарно-спасательного отряда (ПСО) № 215 московского Пожарно-спасательного центра.

"По прибытии пожарные спустились в подвал дома, где и обнаружили удобно устроившуюся под трубопроводом инженерной системы дома чешуйчатую", – говорится в сообщении.

Змею достали при помощи специального инструмента и поместили в контейнер. Животное, по словам старшего дежурной смены ПСО, не сопротивлялось и было максимально дружелюбно настроено к людям. Змея находится в подразделении пожарных в ожидании сотрудников департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В департаменте напомнили, что змеи очень уязвимы к климатическим изменениям, поэтому в особо жаркие дни ищут прохладное место. Сотрудники ведомства призвали граждан плотнее закрывать террариумы, чтобы питомцы не уползали. Во время жары стоит следить за температурой и влажностью помещения, а также обеспечить змее доступ к прохладе либо оборудовать дополнительное охлаждение.

Ранее метровая черно-белая змея проникла в одну из московских квартир. О находке спасателям сообщила хозяйка квартиры. На место прибыл расчет отдельного поста аварийно-спасательного отряда, который забрал змею и поместил в пластиковую тару. После этого животное увезли в подразделение для встречи с представителями департамента природопользования и охраны окружающей среды.

