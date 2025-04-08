В Москве метровая черно-белая змея заползла в квартиру

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Метровая черно-белая змея проникла в одну из московских квартир. Об этом 8 апреля сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

О находке спасателям сообщила хозяйка квартиры.

"На место прибыл расчет отдельного поста аварийно-спасательного отряда. Змею нашли между упаковками керамической плитки и поместили ее в пластиковую тару", – говорится в сообщении.

По информации спасателей, змею отвезли в подразделение, где она ждет представителей столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сотрудники департамента рекомендуют заводчикам обеспечивать экзотическим питомцам комфортные условия обитания и плотно закрывать террариумы.

Ранее в Подмосковье в вентиляции многоквартирного дома нашли хорька. Животное бегало по вентиляционному каналу от ванной к туалету и обратно. В результате сотрудники Мособлпожспаса поймали его и вытащили.